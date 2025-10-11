Cina | panorama desertico onirico nella Mongolia Interna
Dopo un temporale autunnale, un mare di nuvole ha creato una scena straordinariamente serena e onirica nelle vaste aree desertiche della Lega di Alxa nella Mongolia Interna, nel nord della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660697166069712025-10-11cina-panorama-desertico-onirico-nella-mongolia-interna Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
