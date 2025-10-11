Cina | ministero Commercio contromisure a tariffe portuali statunitensi sono legittima difesa

Le contromisure della Cina contro le ulteriori tariffe portuali statunitensi sulle navi cinesi sono azioni di “legittima difesa” mirate a mantenere un ambiente di concorrenza equo nei mercati internazionali della navigazione e della cantieristica navale, ha riferito ieri il ministero del Commercio. “La mossa degli Stati Uniti e’ un tipico atto unilateralista di apparente natura discriminatoria, che danneggia gravemente gli interessi delle imprese cinesi”, ha detto un portavoce del ministero in una dichiarazione online. Per salvaguardare gli interessi delle industrie nazionali, le autorita’ cinesi addebiteranno tariffe portuali speciali sulle navi con affiliazioni statunitensi, comprese quelle con bandiera USA, costruite negli Stati Uniti, o di proprieta’, controllo o gestione di societa’ statunitensi, in conformita’ con le normative marittime internazionali della Cina, ha detto il portavoce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: ministero Commercio, contromisure a tariffe portuali statunitensi sono “legittima difesa”

In questa notizia si parla di: cina - ministero

Cina: ministero, adegua misure per elenco entita’ inaffidabili su alcune aziende USA

Cina: ministero Esteri, USA cessino calunnie su cooperazione economica, commerciale cinese con altri Paesi

Ministero Esteri: Cina pronta a rafforzare cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico per promuovere sviluppo globale

La Cina sostiene tutti gli sforzi della comunità internazionale volti a conseguire equità e giustizia e a rafforzare l'autorità del diritto internazionale Il 10 ottobre, il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un - facebook.com Vai su Facebook

#NYT: Ministero Sicurezza Stato cinese, potenziato da #Xi, è una potenza per cyberspionaggio superiore all’esercito. Gruppo hacker “#SaltTyphoon” dietro grandi campagne: rubati dati di quasi tutti gli americani, target in decine paesi In rassegna: https://china - X Vai su X

La Cina stringe la presa sulle terre rare: novità e potenziali impatti - Il Ministero del Commercio cinese ha nuovamente aggiornato il regolamento sui controlli all’export di questi materiali critici e strategici ... Scrive ispionline.it

Cina: annunciate misure di controllo delle esportazioni sulle tecnologie legate alle terre rare - Il ministero del Commercio cinese ha annunciato giovedi' l'imposizione di misure di controllo sulle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare, con ... Riporta romadailynews.it