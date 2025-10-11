Cina lo spettacolare mare di nubi sopra i cieli di Chongqing

Tra le montagne di Chongqing, in Cina, si può osservare un particolare fenomeno atmosferico da alcuni ribattezzato "mare di nuvole" o "cascata di nuvole". Dopo la pioggia, la nebbia si accumula creando una spettacolare distesa di nubi che scende dalle montagne come una cascata o si estende per chilometri, offrendo un paesaggio da favola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

