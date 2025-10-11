Cina | lago salato a specchio crea l’illusione di una strada nel cielo

Riflettendo perfettamente le nuvole e il cielo, questo lago salato a Yuncheng, in Cina, crea l’illusione di una strada fluttuante che attraversa il cielo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660694166069412025-10-11cina-lago-salato-a-specchio-crea-l-illusione-di-una-strada-nel-cielo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

