Un totale di 72 lotti di merci da esposizione in importazione per la 138esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, per un valore stimato di 3,96 milioni di yuan (circa 557.370 dollari), sono entrati in Cina tra il 16 settembre e l'11 ottobre, secondo quanto riferito oggi dalla Dogana di Guangzhou. La dogana ha riferito che nei prossimi giorni e' previsto un ulteriore afflusso di merci da esposizione man mano che la fiera si avvicina. L'inizio della 138esima Fiera di Canton e' in programma il 15 ottobre a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, con un'area espositiva per le importazioni di 30.

© Romadailynews.it - Cina: intenso arrivo di merci da esposizione in vista della Fiera di Canton