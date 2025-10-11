Cina | intenso arrivo di merci da esposizione in vista della Fiera di Canton
Un totale di 72 lotti di merci da esposizione in importazione per la 138esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, per un valore stimato di 3,96 milioni di yuan (circa 557.370 dollari), sono entrati in Cina tra il 16 settembre e l’11 ottobre, secondo quanto riferito oggi dalla Dogana di Guangzhou. La dogana ha riferito che nei prossimi giorni e’ previsto un ulteriore afflusso di merci da esposizione man mano che la fiera si avvicina. L’inizio della 138esima Fiera di Canton e’ in programma il 15 ottobre a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, con un’area espositiva per le importazioni di 30. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - intenso
Dopo l’intenso lavoro svolto nel 2024, si è rinnovato in questi giorni il rapporto di amicizia e collaborazione con il senatore cinese Giuseppe Zhu . Gli scorsi giorni sono state discusse e programmate una serie di attività, a partire da una visita in #Cina, - facebook.com Vai su Facebook
DAZI CINA SU MERCI UE/ Un altro indizio sull’errore green di Bruxelles - L'Ue non ha fatto bene i suoi conti puntando sull'auto elettrica Ieri la Cina ha introdotto dazi sull’importazione di ... Riporta ilsussidiario.net
Dazi, le merci già in calo. E Bessent attacca la Cina - Si tratta dei primi effetti della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Si legge su ilgiornale.it