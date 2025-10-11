Cina | centenario dell’istituzione del Museo del Palazzo a Pechino

Questa foto combinata mostra la Porta della divina potenza (Shenwu men) e una veduta generale del Museo del Palazzo all’inizio del XX secolo (in alto, fornita dal Museo del Palazzo) e il 10 ottobre 2025 (in basso, foto di Xinhua) a Pechino, capitale della Cina. Quest’anno ricorre il centenario della fondazione del Museo del Palazzo. Il 10 ottobre 1925, il Museo del Palazzo fu istituito sulla base della Citta’ Proibita, un tempo i palazzi imperiali delle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), e aperto al pubblico per la prima volta, insieme alle sue inestimabili collezioni d’arte imperiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

