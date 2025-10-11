Cina | alla scoperta della Foresta della Terra nello Yunnan

Questa e’ la Foresta della Terra nella contea di Yuanmou, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan. L’incredibile paesaggio giallo e’ stato scolpito interamente dalle forze della natura. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660684566068452025-10-11cina-alla-scoperta-della-foresta-della-terra-nello-yunnan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: alla scoperta della Foresta della Terra nello Yunnan

cina - scoperta

