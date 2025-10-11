cimas volley urbania al debutto va in missione a marsciano

Serie B2 volley femminile. Dopo il trionfo nella passata stagione in serie C, culminato con la promozione, la Cimas Volley Urbania si prepara a fare il suo debutto nel campionato nazionale di serie B2 femminile oggi alle 21 a Marsciano. La squadra, guidata da coach Luca Giulianelli, si presenta con una formazione rinnovata, costruita per affrontare al meglio il salto di categoria. L’avversaria di turno è una formazione con solide ambizioni e una buona tradizione. "Affrontiamo questa nuova avventura con entusiasmo e grande umiltà – commenta il dirigente Loris Violini –. Sappiamo che il livello sarà alto, ma abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

