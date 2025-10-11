Cilento devastato dagli incendi | arrestato un 42enne

Salernotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 42enne è stato arrestato, nelle ultime ore, dai carabinieri perchè è ritenuto il responsabile di alcuni incendi divampati nelle ultime settimane nel Cilento. L'arrestoSecondo le prime indagini, sarebbe lui l'uomo, residente a Omignano, che, nel mese di agosto, avrebbe appiccato le fiamme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

