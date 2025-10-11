Cilento devastato dagli incendi | arrestato un 42enne

Un 42enne è stato arrestato, nelle ultime ore, dai carabinieri perchè è ritenuto il responsabile di alcuni incendi divampati nelle ultime settimane nel Cilento. L'arrestoSecondo le prime indagini, sarebbe lui l'uomo, residente a Omignano, che, nel mese di agosto, avrebbe appiccato le fiamme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cilento - devastato

Tragedia a Roccadaspide: muoiono due giovani in un terribile incidente stradale Un dramma sconvolge il cuore del Cilento. Ieri sera, intorno alle 22:15, sulla SS166 degli Alburni, in località Fonte, due auto si sono scontrate violentemente: un impatto deva Vai su Facebook

Cilento, arrestato il piromane responsabile dei roghi estivi: in carcere un 40enne - È finita con l’arresto di un uomo di 40 anni la lunga scia di incendi che, nelle ultime settimane, ha devastato diverse aree del Cilento. Da infocilento.it

Ha appiccato fuoco in diverse zone del Cilento. Arrestato un uomo - I Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento, con il supporto dei Carabinieri Forestali e sotto il coordinamento del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto l’uomo che ha ... Riporta ondanews.it