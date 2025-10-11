Ciclone Fedez su Travaglio e Saviano | Ipocriti e opportunisti Le giravolte su Israele

Fedez mette nel mirino Marco Travaglioe  Roberto Saviano. Il motivo? L'"ipocrisia" e le "giravolte" su Israele e questione palestinese. "Ci sono delle cose che a me fanno ribollire il sangue. Parlo di personaggi che se si fossero svegliati un decennio fa probabilmente avrebbero potuto aiutare la causa. La mia sensazione è che personaggi come Marco Travaglio e anche Roberto Saviano, che è un amico che stimo, si siano svegliati oggi solo per un tema di opportunità e di opportunismo. E a corredo di questa tesi vi portiamo delle cose di cui non si è mai parlato e di cui nessuno parla", afferma il rapper nel suo podcast Pulp. 🔗 Leggi su Iltempo.it

