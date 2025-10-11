ciclocross seconda tappa il giorno delle rivincite

La classica delle foglie morte il Lombardia oggi conclude la stagione delle gare monumento mentre per il ciclocross dopo la prima prova del Trofeo delle Regioni domenica scorsa a Tarvisio domani ad Osoppo sempre terra friulana ci saranno le prime rivincite per gli sconfitti. Lo squadrone della Ale Colnago Team Modena del presidente Stefano Belloi sarà al via con il tricolore Gioele Bertolini secondo domenica scorsa dopo un testa a testa con l’iridato Stefano Viezzi e tra le donne elite la vicetricolore Rebecca Gariboldi proverà a migliorare il già pregevole bronzo colto a Tarvisio. Ad Osoppo debutterà anche la campionessa su strada albanese Neila Kabetaj che si cimenterà nel ciclocross diretta dalla pluricampionessa Eva Lechner che ha abbandonato l’attività agonistica per affiancarsi alla diesse serramazzonese Milena Cavani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

