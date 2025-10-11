Ciclismo grande sfida Endrizzi-Agnini nel Memorial Piero Forconi

Mercatale Val di Pesa (Firenze), 11 ottobre 2025 – C’è grande attesa per la disputa domani domenica 12 ottobre dell’ottavo Memorial Piero Forconi per allievi che si corre a Marcatale Val di Pesa a metà strada tra Firenze e Siena e chiude la stagione agonistica. Il motivo è presto detto. Saranno a confronto il veneto Andrea Endrizzi del Velo Club Città di Marostica e il toscano Edoardo Agnini della Iperfinish, ovvero i due più forti allievi della stagione con 8 e 7 vittorie all’attivo ed entrambi con 11 secondi posti ed altri piazzamenti. Secondo un sito internet toscano che cura le classifiche di rendimento guidano la graduatoria con gli stessi 102 punti prima dell’ultima gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, grande sfida Endrizzi-Agnini nel Memorial Piero Forconi

