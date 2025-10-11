Ciclismo Chantal Pegolo vince due volte il tricolore ai campionati italiani su pista

Chantal Pegolo non si ferma più. La campionessa friulana si è fatta valere durante i campionati italiani juniores su pista che si sono svolti dal 7 al 9 ottobre a Noto, in Sicilia. Il velodromo “Paolo Pilone” è stata la tappa di tre giornate nel segno dello sport. In palio i titoli tricolori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it