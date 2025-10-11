Cibo per tutti telefonate azzardi Poi il sì di Kushner | così si è arrivati all' accordo | Inizia il trasferimento dei detenuti palestinesi
Gli statunitensi: «Il clima era cambiato». Due le chiavi della svolta: Hamas e il problema degli ostaggi; e le garanzie personali offerte da Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: cibo - tutti
Arrone, quarta edizione della ‘Sagra del Tartufo’: “Cibo nobile alla portata di tutti i partecipanti”
Israele usa l’arma dei social, 10 influencer portati dentro a Gaza: «Vedo solo cibo e opportunità. Hamas si mangia tutti gli aiuti» – I video
A Trento il suono nascosto del cibo. Una mostra per tutti i sensi
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025 ai Musei del Cibo di Parma! Domenica 12 ottobre i Musei del Cibo aprono le porte a una giornata speciale per riflettere, insieme, sull’importanza di un’alimentazione sana, sostenibile e accessibile a tutti. Un’occas Vai su Facebook