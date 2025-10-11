Ciao Maschio e l’amicizia tra uomo e donna con Cirilli Cecchetto e Todaro
Nunzia De Girolamo torna questo pomeriggio, sabato 11 ottobre, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma che esplora l’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti dell’11 ottobre 2025. Il tema della nuova puntata sarà l’amicizia tra uomo e donna: la padrona di casa lo affronterà insieme a Gabriele Cirilli, Claudio Cecchetto e Raimondo Todaro. I tre ospiti si racconteranno senza filtri, declinando sul proprio vissuto la tematica. Spazio anche alle incursione di Edoardo Tavassi, l’inviato speciale della nuova edizione, che porterà in studio le sue avventure tra la gente, con la musica delle Swingeresse a fare da contrappunto al racconto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Nel pomeriggio di Rai 1, “Ciao Maschio” nella prima parte segna il 10,7% di share e 842 mila spettatori per salire nella seconda parte all’11,8% di share e a quasi un milione di telespettatori (959 mila). #AscoltiTv - X Vai su X
