Ci ricorderemo davvero di CR7 che fa soldi come una multinazionale?

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Manzoni si chiedeva che cosa fosse la vera gloria, non immaginava certo i campi da calcio. Ma la domanda attraversa i secoli e si posa anche qui, tra i piedi di un portoghese che accumula gol e miliardi. Cristiano Ronaldo ha raggiunto un traguardo che nemmeno i più visionari avrebbero. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricorderemo - davvero

Cerca Video su questo argomento: Ricorderemo Davvero Cr7 Fa