Ci ricorderemo davvero di CR7 che fa soldi come una multinazionale?
Quando Manzoni si chiedeva che cosa fosse la vera gloria, non immaginava certo i campi da calcio. Ma la domanda attraversa i secoli e si posa anche qui, tra i piedi di un portoghese che accumula gol e miliardi. Cristiano Ronaldo ha raggiunto un traguardo che nemmeno i più visionari avrebbero. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ricorderemo - davvero
"È una mattina davvero difficile per noi, perché ieri sera abbiamo detto addio a Paolo Sottocorona. Paolo non era solo un collega, non era soltanto il vostro meteorologo: era il nostro amico. Noi che facciamo questi turni, noi che puntiamo la sveglia alle 4:00 de - facebook.com Vai su Facebook