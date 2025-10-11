Ci ricorderemo davvero di CR7 che fa soldi come una multinazionale?

Quando Manzoni si chiedeva che cosa fosse la vera gloria, non immaginava certo i campi da calcio. Ma la domanda attraversa i secoli e si posa anche qui, tra i piedi di un portoghese che accumula gol e miliardi. Cristiano Ronaldo ha raggiunto un traguardo che nemmeno i più visionari avrebbero. 🔗 Leggi su Today.it