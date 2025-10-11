Chrome disattiverà automaticamente le notifiche web ignorate su Android e desktop
Chrome programma una funzionalità di disattivazione automatica delle notifiche per i siti che l'utente tende a ignorare L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: chrome - disattiver
Chrome disattiverà automaticamente le notifiche dei siti che ignorate - Google ha svelato una nuova funzione in Chrome per Android e desktop che disattiva automaticamente le notifiche dai siti ignorati o con bassa interazione. Segnala hwupgrade.it
Chrome manterrà l'ordine tra le tue notifiche con questa nuova funzionalità in arrivo - Chrome (per desktop e Android) sarà in grado di disattivare in automatico gli avvisi provenienti da siti web che l'utente visita raramente. Scrive msn.com