Choc in Vaticano | uomo urina sull’altare di San Pietro panico tra i fedeli sconcerto del papa

Un mattino come tanti, la basilica più famosa del mondo si riempie di turisti e pellegrini, immersi nel silenzio e nella devozione. Nessuno, tra i presenti, poteva immaginare che da lì a pochi minuti sarebbe successo qualcosa di sconvolgente, capace di turbare profondamente la quiete del Vaticano. In un attimo, tutto cambia: la folla si blocca, lo stupore si trasforma in incredulità e si crea una tensione palpabile nell’aria. Le guardie si precipitano verso l’altare, la sicurezza viene scavalcata e la sacralità del luogo, improvvisamente, sembra vacillare davanti agli occhi di tutti.. Secondo le prime testimonianze, tutto si è consumato nella mattina di venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Choc a #SanPietro: elude la sicurezza e orina sull'altare. "Sconcerto" del #Papa VIDEO https://iltempo.it/attualita/2025/10/11/video/video-san-pietro-altare-profanato-scandalo-sconcerto-papa-leone-xiv-44508932/… #11ottobre #vaticano

Sale sull'altare e urina davanti a fedeli e turisti, choc a San Pietro - Gesto sconcio e irriverente in Basilica venerdì 10 ottobre: l'uomo è stato fermato e portato via dai gendarmi vaticani