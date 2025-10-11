Choc a Serpentara | donna trovata morta in strada
Una donna è stata trovata morta in strada a Roma. La vittima è una 55enne italiana. Il ritrovamento è avvenuto nella notte di venerdì 10 ottobre. In particolare, il rinvenimento è avvenuto in zona Serpentara intorno alle 2, all'altezza di via Gennaro Pasquariello. Le forze dell'ordine sono state. 🔗 Leggi su Romatoday.it
