Un atto sconcertante si è consumato ieri mattina nella basilica di San Pietro: un uomo è riuscito a salire fin sull'altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di turisti. È accaduto ieri, venerdì 10 ottobre, intorno alle 9.30. Il giovane è riuscito ad eludere i tornelli che circondano interamente l'altare posto sotto il magnifico baldacchino del Bernini e, una volta aver salito velocemente i gradini, ha raggiunto l'altare dove, senza alcun ritegno, si è calato i pantaloni e ha profanato la mensa urinandovi sopra. L'uomo è stato prontamente raggiunto da agenti della gendarmeria in borghese presenti in Basilica ma il danno e lo scempio si erano ormai già consumati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Choc a San Pietro: elude la sicurezza e orina sull'altare. "Sconcerto" del Papa | VIDEO