Chivu già meglio di Inzaghi? C’è un dato che balza all’occhio in questo avvio di stagione dell’Inter

Inter News 24 : il numero dei gol fatti è impressionante!. L’ Inter di Cristian Chivu sta facendo sognare i suoi tifosi in questo avvio di stagione, con numeri che testimoniano un inizio straordinario. Dopo le esperienze con le giovanili, tra cui la Primavera, e un anno di apprendistato in Serie A al Parma, l’allenatore romeno ha saputo riportare i nerazzurri ai vertici, facendo già meglio rispetto al suo predecessore, Simone Inzaghi. Numeri da record per l’Inter di Chivu. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter di questa stagione sta registrando numeri offensivi impressionanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

