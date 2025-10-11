Chiuse le indagini | sei capi d’accusa per un datore di lavoro in materia di sicurezza

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia nei confronti di un imprenditore operante nel settore edile, residente a Grottaminarda. L’uomo, assistito dal legale di fiducia Michele Ciruolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: chiuse - indagini

Ndrangheta a Brescia, chiuse le indagini sui Tripodi: anche suor Anna Donelli verso il processo

Stipendi non dovuti e altre irregolarità, chiuse le indagini sulla Rear: rischiano il processo Laus, Carretta e Grippo

Caso Sangiuliano, chiuse le indagini: Maria Rosaria Boccia rischia il processo

ACCOLTELLÒ LA EX, CHIUSE LE INDAGINI: “TENTATO OMICIDIO PER GELOSIA” Accoltellò la ex in strada a Guastalla. Chiuse le indagini preliminari: le accuse a carico del 41enne di Castelfranco sono di tentato omicidio aggravato da futili motivi, dal legam - facebook.com Vai su Facebook

Rovigo, chiuse le indagini sulle ex maestre: «Nell’asilo di Polesella urla e castighi ingiustificati per intimorire i bimbi» - X Vai su X

Vel-Eni in Provincia: Chiuse le indagini per Valluzzi e altri 12 - Tutto è partito da una multa da 700mila euro all’Arpab per mancate comunicazioni: Chiuse a Potenza le indagini su Valluzzi e 12 indagati. Riporta quotidianodelsud.it

Equalize, chiuse le indagini: 202 capi d'accusa. Spunta Alex Britti tra le vittime: "Pedinamenti e pressioni, sono preoccupato" - La Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sul caso Equalize: 15 indagati e 202 capi d’accusa legati a un presunto sistema di spionaggio illecito basato su accessi abusivi alle banche dati delle forze ... Scrive affaritaliani.it