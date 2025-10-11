Chiosco al Parco Castello Il Comune cerca gestore | | Non solo un punto ristoro
Il Parco Castello si prepara a vivere una nuova stagione di vitalità e bellezza. Non sarà solo il cuore verde della città, ma sempre più un luogo di incontro, cultura e socialità. Dopo mesi di attesa, l’amministrazione comunale ha infatti approvato la determina di giunta che dà il via alla procedura pubblica per individuare il nuovo gestore del chiosco-bar situato all’interno del parco, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato e pienamente fruibile entro primavera. La volontà è di trasformare il chiosco in un punto di riferimento non solo per il ristoro, ma anche per la vita culturale e ricreativa della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: chiosco - parco
Cadavere trovato a Torino: era vicino a un chiosco in corso Regio Parco
Ritrovamento di cadavere a Torino: era vicino a un chiosco in corso Regio Parco
Parco della Resistenza, musica e divertimento al Chiosco dei giardini per la 'Domenica del passatello'
Chiosco al parco Castello di Legnano, si avvicina la riapertura. Pubblicata la determina per trovare il nuovo gestore #legnano - facebook.com Vai su Facebook
Parco Castello di Legnano, verso la riapertura del chiosco: pubblicata la determina per l’affido - Nuovo passo del Comune verso il l bando di gara per l’affidamento in locazione del chiosco- Da legnanonews.com
Chiosco del Parco Castello. Si inizia con un ambulante - Sarà un chiosco ambulante a prendere temporaneamente il posto del bar/chiosco storico del Parco Castello di Legnano che, da qualche mese, ha improvvisamente perso per strada il gestore che avrebbe ... ilgiorno.it scrive