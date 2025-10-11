Chiosco al Parco Castello Il Comune cerca gestore | | Non solo un punto ristoro

Il Parco Castello si prepara a vivere una nuova stagione di vitalità e bellezza. Non sarà solo il cuore verde della città, ma sempre più un luogo di incontro, cultura e socialità. Dopo mesi di attesa, l’amministrazione comunale ha infatti approvato la determina di giunta che dà il via alla procedura pubblica per individuare il nuovo gestore del chiosco-bar situato all’interno del parco, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato e pienamente fruibile entro primavera. La volontà è di trasformare il chiosco in un punto di riferimento non solo per il ristoro, ma anche per la vita culturale e ricreativa della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

