Chiesa perugina in lutto è morto monsignor Giuseppe Gioia
È morto monsignor Giuseppe Gioia, parroco emerito di Prepo. Le esequie domenica 12 ottobre, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Paolo II, a Ponte della Pietra, presiedute dall'arcivescovo Ivan Maffeis. Da stasera, sabato 11 ottobre, la salma di don Giuseppe sarà esposta nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: chiesa - perugina
