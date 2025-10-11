Chiesa perugina in lutto è morto monsignor Giuseppe Gioia

Perugiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto monsignor Giuseppe Gioia, parroco emerito di Prepo. Le esequie domenica 12 ottobre, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Paolo II, a Ponte della Pietra, presiedute dall'arcivescovo Ivan Maffeis. Da stasera, sabato 11 ottobre, la salma di don Giuseppe sarà esposta nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

