Chiellini Juve La Repubblica continua l’ascesa del dirigente | può diventare consigliere federale superati altri due candidati I dettagli

Chiellini Juve: il dirigente si appresta a diventare il nuovo consigliere federale in Lega Serie A, un seggio lasciato vacante dall’ex manager Calvo. Il panorama dirigenziale della  Lega Serie A  è in fermento, con un’importante elezione che si terrà il prossimo  3 novembre. In programma c’è l’elezione del nuovo  consigliere federale, una votazione resa necessaria dalla presenza di un seggio vacante. Questo posto di responsabilità è stato lasciato libero da  Francesco Calvo, ex manager di rilievo della  Juventus. Francesco Calvo  ricopriva in bianconero la carica di  Managing Director Revenue e Institutional Relations, un ruolo cruciale per le strategie economiche e i rapporti istituzionali della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

