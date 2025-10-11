Chiellini Juve La Repubblica continua l’ascesa del dirigente | può diventare consigliere federale superati altri due candidati I dettagli
Chiellini Juve: il dirigente si appresta a diventare il nuovo consigliere federale in Lega Serie A, un seggio lasciato vacante dall’ex manager Calvo. Il panorama dirigenziale della Lega Serie A è in fermento, con un’importante elezione che si terrà il prossimo 3 novembre. In programma c’è l’elezione del nuovo consigliere federale, una votazione resa necessaria dalla presenza di un seggio vacante. Questo posto di responsabilità è stato lasciato libero da Francesco Calvo, ex manager di rilievo della Juventus. Francesco Calvo ricopriva in bianconero la carica di Managing Director Revenue e Institutional Relations, un ruolo cruciale per le strategie economiche e i rapporti istituzionali della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
