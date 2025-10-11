Chiellini è pronto per diventare consigliere in Federcalcio | cosa manca per la sua nomina ufficiale
Giorgio Chiellini potrebbe presto entrare a far parte del Consiglio federale come nuovo membro al posto di Francesco Calvo insieme a Marotta e Campoccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chiellini - pronto
Chiellini Juve, per l’ex capitano pronto un nuovo ruolo dirigenziale! E per il futuro non tramonta questa ipotesi, stuzzica un po’ tutti alla Continassa
Chiellini Juve, il dirigente è pronto a compiere un passo importante nella sua nuova carriera: in arrivo questa promozione
#Chiellini scala posizioni Per lui pronto un nuovo ruolo - X Vai su X
Jordi Alba annuncia il ritiro: indimenticabile il suo siparietto con Giorgio Chiellini in semifinale a Euro 2020 e quel “mentiroso!” Dopo Sergio Busquets, anche Jordi Alba annuncia il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione: è pronto così a salutare - facebook.com Vai su Facebook