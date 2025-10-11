A prima vista sembra una cifra uscita da un film di gangster, più che da un rapporto dell’ FBI: centodiecimila membri attivi di bande in una sola città. È quanto ha dichiarato, pochi giorni fa, il direttore dell’FBI Kash Patel, aggiungendo che rappresenterebbero “ quasi il cinque per cento dei 2,5 milioni di abitanti di Chicago ”. Una percentuale che, se fosse reale, significherebbe che uno su venti tra i residenti del cuore economico del Midwest americano vive dentro un’organizzazione criminale. La frase ha fatto il giro dei media nazionali in poche ore, rimbalzando dalle reti televisive alle prime pagine di siti come Newsweek e Fox News, scatenando una tempesta politica e mediatica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Chicago, 100mila abitanti membri delle gang? Quanto è credibile il dato dell'Fbi