Chiavi Michelin Italia 2025 | ecco quali sono i migliori hotel del Belpaese
Roma, 11 ottobre 2025 – La Guida Michelin ha reso nota la propria selezione di hotel, che quest'anno racchiude oltre 7.000 strutture diffuse in 125 paesi differenti. Così come accade con le Stelle per i ristoranti, la Guida prevede invece per gli alberghi l'assegnazione da una a tre Chiavi (1: soggiorno speciale; 2: soggiorno eccezionale; 3: soggiorno unico) per riconoscere e premiare le migliori strutture ricettive. Gli hotel con le Tre Chiavi (il non plus ultra in termini di comfort, servizio, stile ed eleganza) al momento in Italia sono ben 13, con cinque novità rispetto alla lista presentata nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: chiavi - michelin
Chiavi Michelin: il passaporto per il lusso nell’ospitalità globale
Il Borro insignito di 2 Chiavi Michelin
Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena
Chiavi Michelin, assegnate le "stelle" degli hotel. Le strutture premiate in Toscana e Umbria - X Vai su X
Siamo felici di comunicare che l’8 ottobre, durante la presentazione globale delle Chiavi MICHELIN 2025 l’Hotel Signum è stato insignito di 1 Chiave MICHELIN – “un soggiorno unico”. In questa stagione segnata dalla perdita della nostra amata patron Clara Vai su Facebook
Chiavi Michelin Italia 2025: ecco quali sono i migliori hotel del Belpaese - L'Italia è seconda solo alla Francia per strutture ricettive presenti nella speciale graduatoria. Secondo msn.com
Chiavi Michelin 2025: ecco tutti gli hotel italiani premiati - L’Italia conta 188 riconoscimenti (seconda per numero, dietro la Francia) nella selezione mondiale delle Chiavi Michelin 2025: 143 hotel ottengono una Chiave, 44 ne conquistano due e 5 arrivano al mas ... Segnala italiaatavola.net