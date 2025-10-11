Roma, 11 ottobre 2025 – La Guida Michelin ha reso nota la propria selezione di hotel, che quest'anno racchiude oltre 7.000 strutture diffuse in 125 paesi differenti. Così come accade con le Stelle per i ristoranti, la Guida prevede invece per gli alberghi l'assegnazione da una a tre Chiavi (1: soggiorno speciale; 2: soggiorno eccezionale; 3: soggiorno unico) per riconoscere e premiare le migliori strutture ricettive. Gli hotel con le Tre Chiavi (il non plus ultra in termini di comfort, servizio, stile ed eleganza) al momento in Italia sono ben 13, con cinque novità rispetto alla lista presentata nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chiavi Michelin Italia 2025: ecco quali sono i migliori hotel del Belpaese