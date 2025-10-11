Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio lui intercettato | Lo avevo prestato a Marco
Nelle carte della Procura di Brescia, che indaga sull'ex pm Mario Venditti, sono riportate le intercettazioni in auto della famiglia Sempio nel 2017, quando era finito per la prima volta nel registro degli indagati Andrea Sempio. Si sente il padre Giuseppe dire: "Loro hanno trovato delle telefonate dell'Andrea la sera tardi". Riferendosi a chiamate arrivate a casa Poggi. E l'indagato precisa: "Probabilmente avrò prestato io il cellulare" a Marco Poggi (fratello di Chiara) per chiamare i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
