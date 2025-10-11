Chiamate a tarda sera ai Poggi da Andrea Sempio Garlasco è emerso solo adesso Spunta un dettaglio shock

Le indagini per corruzione in atti giudiziari condotte dalla Procura di Brescia contro l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, stanno portando alla luce nuovi e inquietanti elementi sul procedimento penale che nel 2017 vide indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Venditti, che all’epoca era co-titolare del fascicolo in qualità di procuratore aggiunto della Repubblica, è accusato di aver ricevuto una somma di denaro, stimata tra i 20 e i 30 mila euro, per favorire l’archiviazione delle indagini a carico di Sempio. Al centro dell’attuale inchiesta vi sono le intercettazioni ambientali della famiglia Sempio che, secondo gli inquirenti, rivelerebbero anomalie e fughe di notizie durante le indagini del 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

