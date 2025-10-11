Chiamate a tarda sera ai Poggi da Andrea Sempio Garlasco è emerso solo adesso Spunta un dettaglio shock
Le indagini per corruzione in atti giudiziari condotte dalla Procura di Brescia contro l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, stanno portando alla luce nuovi e inquietanti elementi sul procedimento penale che nel 2017 vide indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Venditti, che all’epoca era co-titolare del fascicolo in qualità di procuratore aggiunto della Repubblica, è accusato di aver ricevuto una somma di denaro, stimata tra i 20 e i 30 mila euro, per favorire l’archiviazione delle indagini a carico di Sempio. Al centro dell’attuale inchiesta vi sono le intercettazioni ambientali della famiglia Sempio che, secondo gli inquirenti, rivelerebbero anomalie e fughe di notizie durante le indagini del 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: chiamate - tarda
Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio, lui intercettato: “Lo avevo prestato a Marco”
Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio, lui intercettato: “Lo avevo prestato a Marco” - X Vai su X
Chiamate ai Poggi partite dal cellulare di Andrea Sempio. Nelle carte della Procura di Brescia spuntano le intercettazioni del 2017, cosa è emerso ? - facebook.com Vai su Facebook
Chiamate a tarda sera ai Poggi dal cellulare di Andrea Sempio, lui intercettato: “Lo avevo prestato a Marco” - Nelle carte della Procura di Brescia, che indaga sull'ex pm Mario Venditti, sono riportate le intercettazioni in auto della famiglia Sempio nel 2017, quando ... Segnala fanpage.it
Ignoto X, spunta il manoscritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi" - Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di ... Si legge su iltempo.it