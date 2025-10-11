Chiamamifaro è uscito ' Foglie' | Per chi si sente ultimo della fila

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantautrice Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, parla del nuovo singolo 'Foglie', contenuto nel disco 'Lost & Found'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chiamamifaro, è uscito 'Foglie': "Per chi si sente ultimo della fila"

Testo e significato di Foglie, chiamamifaro dopo Amici canta gli ultimi della fila - Chiamamifaro ha pubblicato Foglie, la nuova canzone che arriva dopo l'EP di Lost & Found: ecco testo e significato del brano ... Scrive fanpage.it

