Chi sono le vittime dell'incidente a Ferrara | avevano 41 27 e 21 anni Eleonora Verri stava andando a lavoro

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sono le vittime dell'incidente di questa mattina a Ferrara: Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni, sono morti sul colpo dopo l'impatto tra le loro auto. Due i feriti in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

