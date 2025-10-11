Chi sono le sorelle e i fratelli di Virginia Mihajlovic figli di Sinisa Viktorija Miroslav Dushan Nicholas e il fratellastro Marco

L’incontro tra Arianna Rapaccioni e il marito Sinisa Mihajlovic è avvenuto nel 1995, quando il calciatore serbo giocava per la Sampdoria. Mihajlovic la notò per la prima volta in un ristorante del Gianicolo dopo una partita all’Olimpico, e fu amore a prima vista. Nel 2005, la coppia si è sposata con rito ortodosso. Arianna e Sinisa Mihajlovic hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Le figlie più grandi, Viktorija e Virginia, hanno partecipato all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi. Virginia Mihajlovic, 25 anni, secondogenita ma con il piglio responsabile da sorella maggiore, ama raccontare Mihajlovic in versione nonno: «Sapevo che saresti stato un bravo nonno, ma credimi, hai superato ogni mia aspettativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le sorelle e i fratelli di Virginia Mihajlovic (figli di Sinisa), Viktorija, Miroslav, Dushan, Nicholas e il fratellastro Marco

In questa notizia si parla di: sono - sorelle

Leone XIV: “I migranti sono fratelli e sorelle che fuggono da guerre e fenomeni meteo estremi”

Vandalizzata la chiesetta dove si sono sposate le sorelle di Napoleone: decapitata la statua del santo

Le portacolori della Nuotatori Pistoiesi sono andate a medaglia nelle rispettive gare. Le sorelle Gridel strappano applausi agli Italiani

Oggi, 6 ottobre 2025, le sorelle convocate si sono riunite a Roma, presso la Casa generalizia, per vivere una giornata di ritiro e spiritualità, avvio della celebrazione del XXIII Capitolo Generale Ordinario. Ha guidato le meditazioni Mons. Francesco Beneduce S - facebook.com Vai su Facebook

La famiglia di Virginia Mihajlovic: quanti fratelli e sorelle ha? Ecco chi sono - Quanti fratelli e sorelle ha Virginia Mihajlovic: scopri chi sono Viktoria, Marko, Miroslav, Dusan e Nikolas. Segnala tag24.it

Leone XIV: “tanti fratelli e sorelle portano la stessa croce del Signore” - “Tanti fratelli e sorelle, anche oggi, a causa della loro testimonianza di fede in situazioni difficili e contesti ostili, portano la stessa croce del Signore: come lui sono perseguitati, condannati, ... Si legge su agensir.it