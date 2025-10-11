Chi sono la moglie e i figli di Ferdinando De Giorgi Fefè

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferdinando De Giorgi da 35 anni è sposato con la sua  Maria, che lo segue ovunque, e hanno due figli  Federico e Irene. Ferdinando De Giorgi detto Fefè è un allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano, di ruolo palleggiatore, commissario tecnico della nazionale maschile italiana. Nel corso degli anni ottanta e novanta del XX secolo ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali. È il maggiore di tre fratelli tra cui Michele, anch’egli ex palleggiatore. Dopo i suoi primi anni con la Vis Squinzano, ha esordito in Serie A1 con la Pallavolo Falchi Ugento nella stagione 1983-84. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono la moglie e i figli di ferdinando de giorgi fef232

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e i figli di Ferdinando De Giorgi (Fefè)

In questa notizia si parla di: sono - moglie

Massimo Boldi: «Senza ansiolitico non potrei entrare in scena. Christian De Sica? Dopo la morte di mia moglie volevo fare qualcosa che restasse. L'amore? Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»

Incidente devastante, moto totalmente polverizzata: chi sono le vittime, marito e moglie

Mauro Laus e la cooperativa Rear "affare" di famiglia: perché anche moglie, due figli e cognata dell’onorevole torinese del Pd sono indagati dalla procura

Io sono figlio dei limoni: ritratto sentimentale di Ferdinando Scianna - Ferdinando Scianna, il fotografo dell’ombra: il film del regista Roberto Andò è un ritratto sentimentale del fotografo siciliano ... Lo riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Moglie Figli Ferdinando