Chi sono la moglie e i figli di Ferdinando De Giorgi Fefè
Ferdinando De Giorgi da 35 anni è sposato con la sua Maria, che lo segue ovunque, e hanno due figli Federico e Irene. Ferdinando De Giorgi detto Fefè è un allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano, di ruolo palleggiatore, commissario tecnico della nazionale maschile italiana. Nel corso degli anni ottanta e novanta del XX secolo ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali. È il maggiore di tre fratelli tra cui Michele, anch’egli ex palleggiatore. Dopo i suoi primi anni con la Vis Squinzano, ha esordito in Serie A1 con la Pallavolo Falchi Ugento nella stagione 1983-84. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - moglie
Massimo Boldi: «Senza ansiolitico non potrei entrare in scena. Christian De Sica? Dopo la morte di mia moglie volevo fare qualcosa che restasse. L'amore? Quelle che mi corteggiano sono troppo giovani»
Incidente devastante, moto totalmente polverizzata: chi sono le vittime, marito e moglie
Mauro Laus e la cooperativa Rear "affare" di famiglia: perché anche moglie, due figli e cognata dell’onorevole torinese del Pd sono indagati dalla procura
ederica e Gianluca, nomi di fantasia, sono stati marito e moglie per ben vent’anni. Poi, ad un certo punto, per motivi apparentemente occulti, Gianluca va via di casa per non tornare mai più - facebook.com Vai su Facebook
Io sono figlio dei limoni: ritratto sentimentale di Ferdinando Scianna - Ferdinando Scianna, il fotografo dell’ombra: il film del regista Roberto Andò è un ritratto sentimentale del fotografo siciliano ... Lo riporta exibart.com