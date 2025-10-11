Chi sono la moglie e i figli di Ferdinando De Giorgi Fefè

Ferdinando De Giorgi da 35 anni è sposato con la sua Maria, che lo segue ovunque, e hanno due figli Federico e Irene. Ferdinando De Giorgi detto Fefè è un allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano, di ruolo palleggiatore, commissario tecnico della nazionale maschile italiana. Nel corso degli anni ottanta e novanta del XX secolo ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali. È il maggiore di tre fratelli tra cui Michele, anch’egli ex palleggiatore. Dopo i suoi primi anni con la Vis Squinzano, ha esordito in Serie A1 con la Pallavolo Falchi Ugento nella stagione 1983-84. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

