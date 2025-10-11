Chi sono i figli di Paola Perego e Andrea Carnevale | Giulia e Riccardo

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Carnevale  è l’ ex marito di Paola Perego, con cui ha avuto  due figli, Giulia  (1992) e  Riccardo  (1996). L’ex calciatore e la conduttrice si sono conosciuti nel 1987 a Venezia: “ Dovevamo entrambi ritirare un premio. Prima della cerimonia salgo su un battello e lei era lì, seduta di fronte a me. Incredibile, si vede che era destino. Le ho rotto le scatole per tre, quattro mesi. Poi ci siamo fidanzati. Una bella storia ”, ha raccontato l’ex calciatore al  Corriere della Sera. Si sono sposati nel luglio del 1990 e nel 1997 hanno divorziato: “ Il divorzio è stata una grandissima sconfitta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i figli di paola perego e andrea carnevale giulia e riccardo

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Paola Perego e Andrea Carnevale: Giulia e Riccardo

In questa notizia si parla di: sono - figli

Luca Barbareschi: «Sono un uomo libero e questo dà fastidio. Ho avuto una commozione cerebrale e nessuno dei miei figli si è fatto vivo. Le mie compagne? Le ho amate tutte»

Luca Barbareschi: “Mi odiano perché sono troppo bravo. I figli mi chiamano solo per chiedere soldi”

Mauro Laus e la cooperativa Rear "affare" di famiglia: perché anche moglie, due figli e cognata dell’onorevole torinese del Pd sono indagati dalla procura

sono figli paola peregoPaola Perego, ex moglie di Andrea Carnevale/ Perchè si sono lasciati? - Paola Perego, ex moglie di Andrea Carnevale: il matrimonio nel 1990 dopo i Mondiali, poi due figli e nel 1997 la rottura ... Riporta ilsussidiario.net

sono figli paola peregoBeatrice Bivi, chi è moglie di Andrea Carnevale/ “Il mio mondo migliore, mi ha capito da subito” - Chi è Beatrice Bivi, la moglie di Andrea Carnevale: i due sono sposati dal 2005, dopo il divorzio di lui da Paola Perego ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sono Figli Paola Perego