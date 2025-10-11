Andrea Carnevale è l’ ex marito di Paola Perego, con cui ha avuto due figli, Giulia (1992) e Riccardo (1996). L’ex calciatore e la conduttrice si sono conosciuti nel 1987 a Venezia: “ Dovevamo entrambi ritirare un premio. Prima della cerimonia salgo su un battello e lei era lì, seduta di fronte a me. Incredibile, si vede che era destino. Le ho rotto le scatole per tre, quattro mesi. Poi ci siamo fidanzati. Una bella storia ”, ha raccontato l’ex calciatore al Corriere della Sera. Si sono sposati nel luglio del 1990 e nel 1997 hanno divorziato: “ Il divorzio è stata una grandissima sconfitta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Paola Perego e Andrea Carnevale: Giulia e Riccardo