Chi si ama li segua
Sono attenti al loro look, oltre che alla fede dei parrocchiani. E sui social macinano numeri da far invidia agli influencer di professione. Sono i preti belli e virali, che evangelizzano a suon di like. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: segua - sono
I nonni sono come gli alberi più forti del giardino: radici profonde che ci sostengono, rami che ci proteggono e frutti che ci nutrono di amore e saggezza. Il 2 ottobre celebriamo chi, con pazienza e dolcezza, sa insegnarci ad aspettare che i fiori sboccino e che l - facebook.com Vai su Facebook