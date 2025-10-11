Chi si ama li segua

Vanityfair.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono attenti al loro look, oltre che alla fede dei parrocchiani. E sui social macinano numeri da far invidia agli influencer di professione. Sono i preti belli e virali, che evangelizzano a suon di like. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chi si ama li segua

© Vanityfair.it - Chi si ama, li segua

In questa notizia si parla di: segua - sono

Cerca Video su questo argomento: Ama Segua