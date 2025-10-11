Chi semina chiodi dopo non può pretendere di camminare scalzo 

Alfred Nobel, il chimico e anche imprenditore svedese che, più di due secoli orsono, inventò la dinamite, ovunque ora si trovi, non potrà che ritenersi soddisfatto. Il premio annuale, assegnato a Stoccolma dalla Fondazione che porta il suo nome e da lui creata, è stato assegnato. Esso consiste in una generosa somma di denaro destinata a chi ha eccelso nella materia di cui si occupa. Sembra che lo stesso sia finito nelle mani giuste anche quest’anno. Quello per la pace è stato assegnato all’ attivista venezuelana anti Maduro, Marina Machado. I requisiti che hanno portato a tale decisione c’erano tutti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it