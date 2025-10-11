Chi può fermare la lunga commedia parlamentare di Francia Intervista
Quando Emmanuel Macron, alla luce dei risultati delle elezioni europee, decise di sciogliere l’Assemblea nazionale, l’intellettuale francese Raphaël Llorca s crisse sull’Opi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: fermare - lunga
MEDIO ORIENTE, PROCACCINI (FDI-ECR): “GRANDE LAVORO TRUMP, CONSERVATORI RISOLVONO CONFLITTI” "lunga tradizione presidenti conservatori USA dediti a fermare i conflitti piuttosto che a cominciarli" @NProcaccini Link al comunicato sta - X Vai su X
Kosmo, uno dei protagonisti de "La lunga infanzia" di Giovanni De Feo e Sara Forbicini, è convinto che il tempo possa essere fermato con la forza del pensiero. E tu, vuoi fermare il tempo? #tunué #lalungainfanzia #graphicnovel #gotico - facebook.com Vai su Facebook