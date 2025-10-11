Chi l' ha visto? batte un altro record
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Chi l’ha visto? ) La crisi internazionale incendia le piazze e i social, un po’ meno le platee tv. L’Italia resta un Paese “conservatore” attento sì a cosa accade all’estero ma senza perdere di vista i grandi fatti di cronaca soprattutto se si prestano a narrazioni tv. Mercoledì sera quasi 1,5 milioni di persone non hanno rinunciato all’appuntamento con Chi l’ha visto? che ha sfiorato il 10% di share con 20mila utenti connessi dai device tecnologici. Una scaletta che, oltre a proporre casi “identitari” del programma, con aggiornamenti su persone disperse come un 83enne in provincia di Viterbo o l’ex sindaco 70enne di un paese nel beneventano, partiva subito con la lieta notizia del ritrovamento del 35enne Giuseppe Buffolino di Durazzano (Benevento), del quale non si avevano notizie dal 5 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
