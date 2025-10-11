Chi ha vinto Roast in peace su Prime Video | il nome del comico vincitore e la classifica completa
Chi ha vinto la prima edizione di Roast in peace su Prime Video. Stefano Rapone è il vincitore, seguito sul podio dal duo Nuzzo e Di Biase ed Edoardo Ferrario. Fuori dal podio, Eleazaro Rossi e Beatrice Arnera, i più votati dai famosi commemorati e, di conseguenza, i più penalizzati nei punti. Di seguito, la classifica completa con i nomi in ordine di qualificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vinto - roast
Durante la serata di presentazione di Roast in Peace, Selvaggia Lucarelli non ha deluso le aspettative: “Adoro essere detestata da tutti. Non vorrei rovinarmi la reputazione diventando buona” “il “Il germe della cattiveria? Avevo 9 anni e ho imparato dalle suo Vai su Facebook
“Roast in Peace” su Prime Video: Michela Giraud e altri 6 comici officiano funerali illustri, da Selvaggia Lucarelli a Totti - Il 9 ottobre su Prime Video arriva "Roast in Peace", il funerale comico più spietato d’Italia. Da amica.it
Roast in Peace, su Prime Video, fa ridere come il primo LOL (se non di più) - Su Prime Video, secondo noi, non si rideva così tanto dai tempi del primo, indimenticabile LOL: chi ride è fuori. Riporta today.it