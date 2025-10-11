Chi ha sconfitto Pogacar nel 2025? Non solo van der Poel | c’è un nome quasi ‘dimenticato’
Tadej Pogacar ha vinto venti gare nella stagione che ormai volge al termine. Il fuoriclasse sloveno è semplicemente stato implacabile nel corso del 2025: ha conquistato il Tour de France per la quarta volta in carriera (con quattro successi di tappa), ha dominato il Giro delle Fiandre e la Liegi-Bastogne-Liegi, si è confermato Campione del Mondo, ha trionfato agli Europei per la prima volta e ha dettato legge al Giro di Lombardia per la quinta occasione consecutiva, senza dimenticarsi di Strade Bianche, Giro del Delfinato e UAE Tour. Il 27enne si è comportato da autentico mostro in un’annata agonistica che ha fatto seguito al memorabile 2024, caratterizzato dalla storica doppietta Giro-Tour (l’ultimo a riuscirci fu Marco Pantani nel 1998) e dalla prima gioia iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
