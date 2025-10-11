Chi giocherà al posto di Monica De Gennaro in Nazionale? Fersino favorita ma non mancano le candidate

Monica De Gennaro ha ufficialmente chiuso la propria avventura con la Nazionale, lasciando la maglia azzurra dopo quasi vent’anni di onorato servizio e di grandi trionfi. La 38enne campana ha salutato l’Italia con un bel messaggio diffuso nella giornata di ieri e ora si concentrerà sull’attività di club con Conegliano per le ultima stagioni della sua carriera agonistica. 3 gennaio 2006 – 7 settembre 2025, sono le date della prima e dell’ultima partita della ribattezza Moki sotto il tricolore, entrambe chiuse con una vittoria: dalla finale del Torneo Mimmo Fusco contro la Siram Roma nella Capitale (3-1) alla finale dei Mondiali in Thailandia (3-1 contro la Turchia). 🔗 Leggi su Oasport.it

