Chi era l’ex compagno di Michela Miti Alberto Bevilacqua | Niente eredità una battaglia legale con la sua famiglia e oggi mi aiuta la Caritas

Michela Miti ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. Michela Miti e Alberto Bevilacqua cominciarono a frequentarsi nel 1994, ma il loro primo incontro risale a dieci anni prima, dall’attore Massimo Serato “che mi corteggiava vanamente”, ha spiegato l’attrice al Corriere della Sera. Al tempo, lei aveva 18 anni e Bevilacqua fece di tutto per osteggiare il loro incontro. La volta successiva, poi, si trovarono a conversare di amore e poesie, da allora non si sono più lasciati fino al 2013, anno in cui lo scrittore è morto. A domanda diretta se l’ex compagno Alberto Bevilacqua le avesse lasciato qualcosa in eredità: “No, ma fu per via del nostro amore: intenso, viscerale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

