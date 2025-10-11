Chi era Asia Curnis morta a 23 anni dopo il frontale con un'auto in sorpasso a Bolgare

Asia Curnis è la ragazza di 23 anni che questa notte, sabato 11 ottobre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Bolgare (Bergamo). I fatti si sono verificati sulla strada statale 91 bis quando due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c’erano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

