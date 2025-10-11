Christian Scaroni è stato il miglior italiano al Giro di Lombardia 2025, ultima Classica Monumento della stagione andata in scena lungo un percorso di 241 km che proponeva 4400 metri di dislivello tra Como e Bergamo. Dopo l’eccellente quarta posizione raccolta domenica scorsa agli Europei, l’alfiere della XDS Astana ha terminato la classica delle foglie morte in quindicesima piazza, con un ritardo di 5’21” dallo sloveno Tadej Pogacar, capace di imporsi per la quinta volta consecutiva da autentico dominatore. Il 27enne bresciano è giunto nel gruppetto regolato dallo spagnolo Ion Izagirre (tredicesimo), precedendo Davide Piganzoli, sedicesimo con i colori del Team Polti VisitMalta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è stato il miglior italiano in classifica al Giro di Lombardia 2025? L'assenza di Ciccone e Pellizzari fuori forma