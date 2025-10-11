Chi è stato il miglior italiano in classifica al Giro di Lombardia 2025? L’assenza di Ciccone e Pellizzari fuori forma
Christian Scaroni è stato il miglior italiano al Giro di Lombardia 2025, ultima Classica Monumento della stagione andata in scena lungo un percorso di 241 km che proponeva 4400 metri di dislivello tra Como e Bergamo. Dopo l’eccellente quarta posizione raccolta domenica scorsa agli Europei, l’alfiere della XDS Astana ha terminato la classica delle foglie morte in quindicesima piazza, con un ritardo di 5’21” dallo sloveno Tadej Pogacar, capace di imporsi per la quinta volta consecutiva da autentico dominatore. Il 27enne bresciano è giunto nel gruppetto regolato dallo spagnolo Ion Izagirre (tredicesimo), precedendo Davide Piganzoli, sedicesimo con i colori del Team Polti VisitMalta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: stato - miglior
Né De Bruyne né Lukaku: chi è stato il miglior calciatore in ritiro a Dimaro
2019 è stato il miglior anno per i film? Scopri perché
Lorenzo Sonego: “Ai numeri sono stato superiore. Schoolkate ha giocato la miglior partita della carriera”
Il locale di Lorenzo Antinori, che lo scorso anno era già stato nominato il migliore dell’Asia, ha ottenuto ora il primo posto nella graduatoria dei World’s 50 Best Bars 2025. Altri 4 italiani in lista - facebook.com Vai su Facebook
800.000 persone hanno deciso: questo è il film italiano migliore di tutti i tempi - In testa alla classifica di IMDb c'è un western: il voto degli utenti dell'archivio online è prossimo alla perfezione. Come scrive esquire.com
Rockol Awards: il miglior album italiano a Piero Pelù - Nell'ambito dei Rockol Awards 2024, i lettori di Rockol hanno attribuito a Piero Pelù il premio per il miglior album italiano del 2024. Segnala rockol.it