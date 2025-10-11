Chi è Seray Kaya l’attrice turca che interpreta Sirin in La forza di una donna Kad?n
Seray Kaya, l'attrice turca che interpreta Sirin in La forza di una donna (Kad?n), sarà ospite a Verissimo sabato 11 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5. Seray Kaya nasce a Istanbul il 4 febbraio 1991, in una famiglia di origini circasse. Era molto legata al padre, prematuramente scomparso nel 2019. Per lui e in onore della sua memoria, Seray realizza una canzone intitolata "Baba", che significa papà in turco. Alle scuole superiori Seray studia da truccatrice e, dopo il diploma, si specializza in recitazione. Il suo debutto nel vasto, complesso e, nel contempo, assai affascinante universo attoriale è successo nel 2012, dunque quando lei aveva solo 21 anni.
