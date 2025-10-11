Chi è il marito di Virginia Mihajlovic la figlia di Sinisa Alex Vogliacco e quanti figli hanno
Alex Vogliacco, calciatore e difensore del Genoa, è il marito di Virginia Mihajlovic, la figlia dell’indimenticato Sinisa. Virginia è la seconda figlia di Sinisa Mihajlovi? e della moglie Arianna Rapaccioni, che hanno avuto anche Viktorija, la più grande, e tre maschi: Miroslav, Dushan e Nicholas. Chi è Alessandro Vogliacco e cosa fa nella vita il marito di Virginia Mihajlovic. Alessandro Vogliacco è nato ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, ed è cresciuto in un ambiente dove la passione per il calcio era di casa. Suo fratello gli ha trasmesso l’amore per questo sport, mentre suo padre, un uomo dalle diverse abilità, è stato una fonte di ispirazione fondamentale nella sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Virginia Mihajlovic: «Ho reagito alla morte di mio papà Sinisa con la vita. Il parto di Leone è stato un momento bellissimo» - Virginia Mihajlovic è diventata mamma per la seconda volta da qualche mese: «Leone Sinisa è in camerino, ho appena finito di allattarlo», ha spiegato l'influencer salutando Silvia Toffanin. Come scrive corriereadriatico.it
Virginia Mihajlovic incinta di un maschietto, la scelta del nome commuove - Lo sa solo la mia famiglia poi non lo abbiamo detto a nessuno" ha annunciato Virginia Mihajlovic ospite nel salotto ... Scrive tgcom24.mediaset.it