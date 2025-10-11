Chi è Ha 41 anni la moglie è giornalista
Domenico Fracchiolla è nato 41 anni fa a Conversano (Bari). E’ sposato con Simona, giornalista di Bari. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la carriera in società di puro settore giovanile, prima con la Pro Inter Bari e dopo con la Wonderful Bari. Dal 2014 al 2016 ha svolto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Bari, successivamente ha collaborato per la stagione 201617 con l’ Udinese in qualità di responsabile delle Academy. Nella stagione 2017-18 è stato ingaggiato come direttore sportivo della Virtus Francavilla Calcio in Serie C e dopo una breve esperienza nel 2019 in Romania con l’ Hermannstadt (faceva lo scout in giro per il mondo), è diventato direttore sportivo della Lecco dal gennaio 2020 al giugno 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
