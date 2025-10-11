Chi è Ehud Olmert l’ex primo ministro israeliano feroce critico di Netanyahu | Soluzione a due stati unica alternativa

“Benjamin Netanyahu è dalla parte sbagliata della storia e non rappresenta neanche gli interessi degli israeliani”. A dirlo, il 21 settembre, sul palco del Festival di Open, a Parma, è stato Ehud Olmert, ex Primo ministro israeliano, il cui profilo politico, negli ultimi anni, ha subito diverse trasformazioni. Ottant’anni compiuti il 30 settembre, Olmert, oltre ad aver ricoperto la carica di premier dal 4 maggio 2006 al 31 marzo 2009, è stato anche vice Primo ministro, ministro delle Finanze e ministro dell’Industria del governo di Ariel Sharon, ma anche più volte deputato della Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) e sindaco di Gerusalemme. 🔗 Leggi su It.insideover.com

