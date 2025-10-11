CHE TEMPO CHE FA | FABIO FAZIO ACCOGLIE MILLY CARLUCCI TUTTI GLI OSPITI DEL 12 OTTOBRE

Bubinoblog | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Giorgio Panariello, che girerà l’Italia con il suo nuovo spettacolo “E se domani.”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Per la prima volta sul Nove, Milly Carlucci, conduttrice e direttore artistico di “Ballando con le Stelle”, giunto alla ventesima edizione e grande successo del sabato sera. Il precedente incontro risale al 2018 quando Fazio era in onda su Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

